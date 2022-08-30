بالفيديو.. بعد صفعة ويل سميث… كريس روك يرفض تقديم حفل الأوسكار العام المقبل





قال الممثل الكوميدي كريس روك إنه لم يكن من الصعب اتخاذه قرار رفض تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار العام المقبل، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».

وتعرض روك للصفع من قبل الممثل الشهير ويل سميث في احتفال هذا العام بعد أن ألقى دعابة عن صلع زوجته جادا بينكيت سميث.

أفادت «أريزونا ريبابليك» أن روك كشف أن الأكاديمية قد تقربت منه وعرضت عليه العودة وتقديم الحفل مجدداً العام المقبل.

أخبر روك جمهوره أن العودة إلى حفل توزيع الجوائز سيكون بمثابة مطالبة نيكول براون سيمبسون «بالعودة إلى المطعم» بالإشارة إلى الأحداث التي أدت إلى وفاتها ومحاكمة لاعب كرة القدم الشهير أو جيه سيمبسون اللاحقة بتهمة القتل.

وبحسب ما ورد، قال روك: «ولاية نيفادا لن تسمح بقتال بيني وبين ويل سميث».

وذكر روك أيضاً أنه طلب منه الظهور في إعلان يرتبط بـمباراة البطولة السنوية للرابطة الوطنية لكرة القدم «سوبر بول»، وهو ما رفضه أيضاً.

في حين يبدو أن سهم روك قد ارتفع منذ حادثة مارس (آذار) الماضي، فإن شعبية سميث في «انخفاض حاد»، وفقاً لـ«كيو سكورز» وهو مقياس شائع في مجال الأعمال الاستعراضية لتقييم جاذبية المستهلك لفناني الأداء.

اعتذر سميث عن أفعاله واستقال من أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في الأسبوع الذي تلا حفل توزيع جوائز الأوسكار. ظل الممثل صامتاً نسبياً حتى يوليو (تموز)، عندما أصدر مقطع فيديو على «يوتيوب» اعتذر فيه لروك وعائلته.

ولم يرد روك بعد على اعتذار سميث.

صحيفة الشرق الاوسط