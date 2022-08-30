السودان .. توقّعات بأمطار غزيرة في الخرطوم





أهم معالم الطقس منخفض الهند الموسمي.

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطل أمطار غزيرة في القضارف، الخرطوم، الجزيرة، النيل الأبيض، كردفان الكبرى، شرق دارفور، جنوب دارفور، غرب دارفور، والنيل الأزرق، سنار.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر، بحسب تعميم صحفي، الثلاثاء، إنّ الفاصل المداري يمر شمال بورتسودان، مارًا بدنقلا وجنوب وادي حلفا، وشمال الأبيض، الفاشر والجنينة.

وأوضحت أنّ ولايات البحر الأحمر، الشمالية، نهر النيل، كسلا، شمال دارفور، قد تشهد أمطارًا متوسطة.

باج نيوز