كشف أن لاعبي القمة سيلحقون بأنديتهم.. برهان يستدعي علي زيزو ويحضر لمواجهة الإياب





يتجمَّع لاعبو المنتخب الوطني الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين الموافق 29 أغسطس 2022م، بفندق “برج الفاتح” حيث معسكر المنتخب لمباراة الرد أمام منتخب جيبوتي المقرَّرة في يوم الجمعة القادم، هذا وأدى المنتخب الوطني مرانه الأول بعد عودته من مراكش في الخامسة مساءً بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم السودانية بالخرطوم (2) بمشاركة جميع اللاعبين وسينضم إليهم لاعب الطرف علي محمد نور (زيزو) للمعسكر بعد أن تم إبعاده من رحلة مراكش بسبب المرض.

إلى ذلك منح الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة المدرب برهان تية إذناً للاعبي المنتخب الوطني من مطار الخرطوم بعد وصولهم من مراكش بعد رحلة شاقة لمعاودة ذويهم والاستجمام ثم الانتظام في معسكر إعدادي لخوض المباراة القادمة في تصفيات الأمم الأفريقية للمحليين (الشان)، من جهته قال المدرب برهان تية إنه منح اللاعبين راحة يوم الأحد الماضي، على أن يعودوا للتدريبات الاثنين، وذلك للإرهاق جراء الرحلة الطويلة مراكش الدار البيضاء جدة الخرطوم، ففضلنا أن نمنح اللاعبين راحة يعاودوا ذويهم وينتظموا في معسكر مقفول وعلى أن نستأنف التدريبات مساءً في نفس اليوم، وأضاف تية: نعمل من خلالها على مواصلة برنامجنا الإعدادي لمباراة الإياب أمام منتخب جيبوتي، هذا وعن استدعاء علي (زيزو) قال برهان: هو أصلاً موجود في كلية المنتخب وغاب عن مرافقة المنتخب لمراكش بسبب المرض والأن تعافى وسينضم للمعسكر، وأوضح المدير الفني للمنتخب الوطني أن مباريات القمة الهلال والمريخ في دوري الأبطال الأفريقي سيشارك فيها نجوم الفريقين بالمنتخب وسيغادر نجوم الهلال لبحر دار اليوم الثاني لمباراة الإياب ولذلك نحتاج لبرنامج إعدادي يراعي ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للناديين.

صحيفة الصيحة