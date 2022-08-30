الزراعة تعلن عن تقاوى مجانية لمزارعي الجزيرة





أعلن وزير الزراعة والغابات الاتحادي د. أبو بكر عمر البشرى، التزام وزارته بتوفير تقاوى مجانية للمزارعين لإعادة استزراع المساحات التي خرجت عن الموسم الزراعي بالجزيرة واستمرار الجهود مع شركات التأمين للإسراع في تعويض المزارعين المتضرِّرين جراء السيول والأمطار .

وكشف الوزير في تصريح لـ (سونا) أن وزارته تستهدف زراعة مليون فدان قمح في العروة الشتوية منها (650) ألف فدان، بالجزيرة، وأعلن أن زيارتهم للجزيرة تهدف لتفقد المزارعين المتضرِّرين وإيجاد حلول لهم، وعبَّر عن ثقته في وزارة الري وجهودها المستمرة لتصريف المياه، ومشيداً بدور حكومة الولاية والقوات المسلحة وكافة الجهات التي ساندت ووقفت مع المتضرِّرين.

من جانبه أعلن الدكتور عمر محمد مرزوق، محافظ مشروع الجزيرة عزم إدارته التوسع في مساحات العروة الشتوية لتعويض المساحات التي تضرَّرت في العروة الصيفية.

ووصف المهندس أبو بكر عبد الله، وزير البُنى التحتية زيارة وزير الزراعة بالزيارة المهمة لإيجاد حلول آنية ومستقبلية للزراعة . وكان الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب، والي ولاية الجزيرة قد عبَّر لدى لقائه صباح اليوم بقصر الضيافة بمدني وزير الزراعة والغابات الاتحادي عن إشادته بجهود وزارة الزراعة الاتحادية ومبادرتهم لتعويض المزارعين الذين تعرَّضوا لخسائر جراء السيول والأمطار وغرق أكثر من (100) ألف فدان، بمشروع الجزيرة، ودعا لزيادة المساحات المستهدفة ضمن العروة الشتوية وتوفير التقاوى لدعم المزارعين المتضرِّرين.

صحيفة الصيحة