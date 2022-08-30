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سعر الدولار والعملات في السودان اليوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022 .. السوق الموازي

2022/08/30
دولار
الدولار

مؤشر النيلين لأسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية في السودان (السوق الحرة، السوق الموازي) مقابل الجنيه السوداني بالخرطوم يوم االثلاثاء 30 أغسطس 2022 م .

مؤشر النيلين لأسعار السوق (السوق الحرة، السوق السوداء ):
الدولار الأمريكي : 578.00 جنيه
الريال السعودي : 154.13 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
اليورو : 578.00 جنيه
الدرهم الإماراتي : 158.35 جنيه

مؤشر النيلين لأسعار صرف العملات
الريال القطري : 158.45 جنيه
الجنيه الإسترليني : 676.26 جنيه
الجنيه المصري : 28.00 جنيه

ملاحظة هامة: الأسعار هي للأغراض المعلوماتية فقط وموقع “النيلين” لا يضمن دقة الأسعار التي قد تختلف عن الأسعار الحقيقة لعوامل أخرى لا يمكن وضعها في الاعتبار ، عليه ننصح قبل القيام بأي عملية بيع أو شراء التأكد من الأسعار من مصادر أخرى.

2022/08/30