شركة زادنا العالمية ..تدشن مشاريعها الانتاجية والتنموية وتضع خطة اكمال مشروعات ( زادي 1 و زادي 2)





وقّعت اليوم شركة زادنا العالمية للإستثمار وشركة مطارات السودان المحدودة على عقد تأهيل مطار كادوقلي عبر شركة زادنا ، حيث وقع نيابة عن شركة زادنا الدكتور طه حسين الرئيس التنفيذي لمجموعة زادنا العالمية للإستثمار ووقع نيابة عن شركة مطارات السودان المحدودة المهندس مستشار/ سرالختم بابكر الطيب مدير عام الشركة ، وستشمل أعمال التأهيل في مطار كادوقلي المدرجات والأسوار الخارجية وبرج المراقبة والصالات والانشاءات الهندسية المختلفة.

ومن المتوقع أن يحدث هذا التأهيل طفرة نوعية في مطار كادوقلي تمكنه من زيادة القدرة الاستيعابية واحداث تطور كبير في حركة الطائرات وأعداد المسافرين وخدمات الشحن والنقل من مناطق الإنتاج وربطها بالمنظومات الإقتصادية الداخلية ودول العالم ، وتجدر الإشارة أن شركة زادنا ومنذ تعيين المدير العام الجديد دكتور طه حسين بدأت في تنفيذ خططها في المشاريع التنموية الكبرى والتي بدأتها بتطوير قطاع الطيران المحلي وتأهيل مطارات السودان ومشاريع النقلة النوعية في البنى التحتية حيث وقعت قبل أيام على انشاء طريق الدلنج هبيلة بطول ٤٢ كلم وستبدأ في تتفيذ مشاريع نوعية ستحدث نقلة في البنى التحتية والخدمات والانتاج الزراعي والحيواني في الفترة المقبلة حيث سيتم اكتمال الاعمال في مشروعي زادي ١ وزادي ٢ خلال الربع الاول من العام القادم وسيتم البدء الفوري في تنفيذ مشروعات الأمن الغذائي العربي والأفريقي والتي تعد الأضخم في الشرق الأوسط وأفريقيا.

النيلين