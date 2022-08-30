3 حفلات غنائية لحماقي وعمر كمال ورامي جمال بالإسكندرية





تشهد مدينة الإسكندرية خلال شهر سبتمبر المقبل حالة من الانتعاش الفني حيث من المقرر إحياء 3 حفلات غنائية جديدة فيها لهؤلاء النجوم محمد حماقي ورامي جمال وعمر كمال.

ومن خلال السطور التالية ترصد فيتو التفاصيل الكاملة للحفلات الغنائية التي من المقرر إحيائها في شهر سبتمبر المقبل.

محمد حماقي

يستعد النجم محمد حماقي لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، وذلك يوم 4 سبتمبر المقبل، وذلك بعد حفله الغنائي الأخير في”الرياض”.

ومن المفترض أن يقدم محمد حماقي باقة من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم “من البداية”، ” فاتني “، “لو هتسيب”، “قلبي حبك جدا” وغيرهم من الأغاني الأخري.

وطرح النجم محمد حماقي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” أغنيته الجديدة “قلبي حبك جدا”، حيث تأتي ضمن مجموعة أغنيات يطرحها حماقي في موسم الصيف الحالي.

عمر كمال

يستعد المطرب عمر كمال لإحياء حفل غنائي في الإسكندرية “بالمنتزه” وذلك يوم 1 سبتمبر المقبل ليواصل نشاطه الفني.

ومن المفترض أن يقدم عمر كمال باقة من أغانيه الشهيرة أثناء حفله المقبل بالأسكندرية ومن أبرزهم انتي قطتي، انتي قلبي، ضيعنا وغيرهم من الأغاني لأخري.

رامي جمال

كما يستعد المطرب رامي جمال لإحياء حفل غنائي في الأسكندرية “ بـ أليكس اينا” وذلك يوم 7 سبتمبر المقبل بعد حفله الأخير في “جدة”.

ومن المفترض أن يقدم رامي جمال باقة من أغانيه الشهيرة زالتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم “خليكي”، “حكايات جميلة”، “فترة مش سهلة” وغيرهم من الأغاني الأخري.

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