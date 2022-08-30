ارتفاع سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي بختام التعاملات





ارتفع سعر الدولار الأمريكي، أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 30-8-2022 في البنك الأهلي المصري في ختام التعاملات بقيمة قرشين.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم، في البنك الأهلي نحو 19.18 جنيه للشراء و19.24 جنيه للبيع.

وننشر أسعار العملات اليوم في البنك الأهلي والتي جاءت كالتالي:

سعر اليورو اليوم

وسجل سعر اليورو اليوم، في البنك الأهلي نحو 19.14 جنيه للشراء و19.34 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم

وسجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم، في البنك الأهلي نحو 22.30 جنيه للشراء و22.62 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم، في البنك الأهلي نحو 5.21 جنيه للشراء و5.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم، في البنك الأهلي نحو 5.09 جنيه للشراء و5.12 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري اليوم

وسجل سعر الريال القطري اليوم، في البنك الأهلي نحو 4.91 جنيه للشراء و5.24 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم، في البنك الأهلي نحو 60.08 جنيه للشراء و62.49 جنيه للبيع.

بوابة فيتو