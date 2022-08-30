“افتكرته محترم”.. ميريام فارس ترد على فارس كرم





حرصت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، على الرد على تصريحات مواطنها الفنان فارس كرم، الذي وصف نفسيتها بـ”المحمضة”.

ووقع الخلاف بين الفنانين، بسبب البوستر الدعائي لحفلهما الغنائي الذي كان مقررا تنظيمه ضمن فعاليات موسم جدة بالمملكة العربية السعودية في يونيو/ حزيران الماضي، حيث ظهرت صورة ميريام في البوستر بحجم أكبر من صورة كرم.

وقالت ميريام، في تصريح لبرنامج “إنسايدر بالعربي” على تلفزيون دبي: “أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى.. عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة، عيب”.

وأضافت الفنانة اللبنانية: “لم أتوقع ما قاله، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتموهم عليّ، ولأنه يعرف حزنت أكثر، فبدلاً من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى”.

كان فارس كرم قد تحدث خلال مقابلة تليفزيونية، عن خلافه مع ميريام فارس، وقال: “ما بدي رد على نفسيات محمضة، هيدي نفسيتها محمضة”.

العربيه نت