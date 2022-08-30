مطار الخرطوم الدولي.. رحلات الوصول والمغادرة ليوم الأربعاء 31 أغسطس





#مطار_الخرطوم_الدولي

الأربعاء 31 أغسطس 2022

الرحلات القادمة

١.٠٠ بدر من القاهرة

١.١٥ بدر من الرياض

٢.١٥ الإثيوبية من أديس

٢.١٥ المصرية من القاهرة

٢.١٥ العربية من أبو ظبي

٢.٤٥ السعودية من جدة

٣.٢٠ بدر من جدة

٣.٣٠ تاركو من القاهرة

٥.٣٠ تاركو من دبي

٥.٤٠ فلاي ناس من الرياض

٦.٠٠ طيران أديل من جدة

٦.٤٥ فلاي ناس من الرياض

٨.١٠ السعودية من الرياض

٨.٢٠ بدر من دبي

٩.١٠ تاركو من جدة

٩.٢٥ المصرية من القاهرة

١٠.٠٥ السعودية من جدة

١٠.٣٥ الإثيوبية من أديس

١١.٥٠ طيران أديل من الرياض

١٢.٠٠ تاركو من الجنينة

١٢.٢٥ فلاي ناس من جدة

١٣.٠٠ بدر من جدة

١٣.١٠ فلاي ناس من جدة

١٤.٠٠ بدر من انجمينا

١٤.٥٥ العربية من الشارقة

١٥.٠٠ بدر من كانو

١٥.٠٠ المصرية من القاهرة

١٥.٣٠ بدر من القاهرة

١٦.٣٠ الإماراتية من دبي

١٦.٥٠ بدر من بورتسودان

١٦.٥٥ الإثيوبية من أديس

١٧.٣٠ بدر من جوبا

١٧.٣٠ تاركو من الفاشر

١٨.٣٠ المصرية من القاهرة

١٩.٠٠ تاركو من جدة

١٩.٠٠ تاركو من بورتسودان

٢٠.٠٠ بدر من جدة

٢٠.٥٠ بدر من الرياض

٢١.١٥ العربية من القاهرة

٢٢.٠٥ فلاي دبي من دبي

٢٢.٢٥ القطرية من الدوحة

٢٢.٥٠ النيل من القاهرة

٢٣.٣٠ تاركو من الدوحة

٢٣.٤٥ العربية من الشارقة

٢٣.٤٥ التركية من اسطنبول.

الرحلات المغادرة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

٣.٠٠ العربية إلى أبو ظبي

٣.١٥ المصرية إلى القاهرة

٣.٣٠ الإثيوبية إلى أديس

٤.١٥ السعودية إلى جدة

٥.١٠ تاركو إلى جدة

٥.٣٠ بدر إلى جوبا

٦.٠٠ بدر إلى كانو

٦.٣٠ فلاي ناس إلى الرياض

٧.٠٠ بدر إلى انجمينا

٧.٠٠ تاركو إلى الجنينة

٧.٠٠ طيران أديل إلى جدة

٧.٣٥ فلاي ناس إلى الرياض

٩.٠٠ بدر إلى القاهرة

٩.٠٠ بدر إلى جدة

٩.٤٠ السعودية إلى الرياض

١٠.١٠ بدر إلى بورتسودان

١٠.٢٥ المصرية إلى القاهرة

١١.٣٥ السعودية إلى جدة

١١.٣٥ الإثيوبية إلى أديس

١٢.٤٥ طيران أديل إلى الرياض

١٣.١٥ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٠٠ تاركو إلى الفاشر

١٤.٠٠ فلاي ناس إلى جدة

١٤.٣٠ بدر إلى الرياض

١٥.٠٠ تاركو إلى جدة

١٥.٣٠ تاركو إلى الدوحة

١٥.٤٠ العربية إلى الشارقة

١٦.٠٠ تاركو إلى بورتسودان

١٦.٠٠ بدر إلى جدة

١٧.٠٠ المصرية إلى القاهرة

١٧.٠٠ بدر إلى اسطنبول

١٧.٥٥ الإثيوبية إلى أديس

١٨.٠٥ الإماراتية إلى دبي

١٨.٣٠ بدر إلى القاهرة

١٩.٣٠ المصرية إلى القاهرة

١٩.٤٠ تاركو إلى الدمام

٢١.١٠ بدر إلى دبي

٢١.٣٠ تاركو إلى القاهرة

٢١.٥٥ العربية إلى القاهرة

٢٣.٠٥ فلاي دبي إلى دبي

٢٣.٥٠ النيل إلى القاهرة

٠٠.٣٠ العربية إلى الشارقة

٠٠.٣٥ التركية إلى اسطنبول

٠٠.٥٠ القطرية إلى الدوحة

١.١٠ السلام إلى مسقط

٢.٠٠ تاركو إلى الشارقة

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رحلاتي