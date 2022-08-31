شاهد بالفيديو: العبابدة يستقبلون الفنانة هدى عربي بأسوان ويقدمون لها سلسل من الذهب والاخرى تعلق “الماعندو محبة ماعندو الحبه”





فوجئت الفنانة هدى عربي باستقبال كثيف من قبل قبيلة العبودية الذين انتظروها لعده أشهر من أجل أحياء حفل زواج ابنهم لحبهم الشديد لها وإعجابهم بصوتها وادائها المتميز.

وبحسب ماشاهدت محررة(كوش نيوز) كان في استقبال هدي عربي مجموعة من الشباب باسوان قدموا لها بعض اغنياتهم ووقفوا مصطفين في إستقبالها وكانت قد اهدتها أسرة العريس سلسل من الذهب قدمته إليها احدة الفتيات مع بداية الإستقبال.

هدي عربي علقت على الإستقبال عبر منشور في صفحتها حيث كتبت “فوجئت من اهلنا العبابدة بإستقبال جميل جداً جداً اثلج صدري خالص الشكر لاهلنا العبابدة قبيلة العبودية مع صادق الاماني للعريس بحياة زوجية سعيدة لا ومع الاستقبال سلسل ( دهب ) جميل جداً جداً الما عنده محبة ما عنده الحبة”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)