شاهد بالصورة والفيديو.. في السودان.. ظهور فنانة “جبلية” جديدة والجمهور يشيد بها ويتغزل فيها (صوت جميل وفن هادي وحشمة رائعة)





خطفت فنانة سودانية صاعدة الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن تم تداول مقطع من حفل أحيته نال حظه من التداول والشهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فإن الفنانة الصاعدة قادمة من منطقة الجبل, مسقط رأس الفنانة الشهيرة عشة الجبل وهو ما جعل جمهور مواقع التواصل يطلق عليها لقب “جبلية” جديدة.

الفنانة الصاعدة مشكاة والتي ظهرت خلال الحفل الذي أحيته وهي محجبة استطاعت خطف قلوب المتابعين ونالت اعجابهم وإشاداتهم, حيث تغزل فيها الكثير من المعلقين ووصفها أحدهم بصاحبة الصوت الجميل وقال في تعليقه (صوت جميل وفن هادي وحشمة رائعة).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين