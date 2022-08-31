شاهد بالفيديو.. لأول مرة الفنانة الفنانة ندى القلعة تقدم فاصل رقص إستعراضي خيالي مع إحدى الفرق وتحظى باعجاب كبير (الفنانات مفروض يخلو ليك الرقيص)





خطفت المطربة السودانية صاحبة الجماهيرية العريضة ندى محمد عثمان (القلعة) التريند على منصات مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها بعد ظهورها في مقطع فيديو حديث.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد جاء ظهور الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني خلال لقائها بإحدى فرق الرقص الاستعراضية.

الفنانة الشهيرة شاركت الفرقة الرقص وقامت ولأول مرة بتقديم رقص استعراضي وهي تحمل السيف على يدها, وهو ما نال اعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب معلقاً (الفنانات مفروض يخلو ليك الرقيص).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين