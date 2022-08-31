شاهد بالفيديو.. قدمن رقصات مثيرة.. ظهور فتيات بملابس فاضحة خلال حفل أحياه الفنان ود دار الزين والجمهور يعلق ساخرا (الفنان ما قادر يغني وهو مركز وبعاين للمناظر دي)





شهد حفل أحياه الفنان السوداني عبد الله علي الشهير باسم (ود دار الزين) ظهور فتيات تسببن في إثارة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت المقطع.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفتيات بملابس وصفها المتابعون بالفاضحة وصعدن أعلى المسرح ليقدمن فاصل من الرقص المثير أمام أنظار الفنان.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا ظهور الفتيات وطالبوا السلطات بضرورة التدخل لحسم هذه الظواهر السالبة, بينما سخر البعض من الفتيات والفنان نفسه حيث كتب أحدهم (الفنان ما قادر يغني وهو مركز وبعاين للمناظر دي).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين