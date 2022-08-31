شاهد رد الفنانة هدى عربي على خبر إيقافها من ممارسة الغناء: (يومين وبشوفوا حاجة غيرها)





ردت الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي على الأخبار التي تتحدث عن إيقافها من ممارسة الغناء بقرار من مجلس المهن الموسيقية بالسودان.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد انتشرت شائعات وبشكل واسع خلال اليومين الماضيين على منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب ردت على الشائعات عبر تغريدة كتبتها على حسابها الرسمي عبر عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت هدى في تدوينتها التي تابعتها محررة موقع النيلين (في ناس طلعوا إشاعة إني وقفوني من الغناء وناس مبسوطين جداً بالإشاعة وبتمنوا تكون صاح ما علينا بي ديل ولا ديل).

وتابعت: (في ناس قلقوا وانزعجوا جداً واتصالات كتيرة جداً جداً بالمكتب. ديل البهموني فقط اطمنكم مافي اي حاجة دي مجرد اشاعة).

وختمت الفنانة المتواجدة هذه الأيام بمدينة أسوان المصرية تدوينتها التي تابعها الآلاف ( يومين وبشوفوا حاجة غيرها تاني لسة ح نشوف كتير لو ربنا مد في الايام).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين