السودان .. الأرصاد تتوقّع أمطار غزيرة في 9 ولايات





وفق ما أشارت وحدة الإنذار.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، هطل أمطار غزيرة في ولايات القضارف، سنار، النيل الأزرق، الجزيرة، النيل الأبيض، جنوب كردفان، شرق دارفور، غرب دارفور، جنوب دارفور.

وقالت وحدة الإنذار المبكّر بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء، إنّ ولايات كسلا، شمال كردفان، شمال دارفور، قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى خفيفة.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ شمال بورتسودان، مارًا بدنقلا، جنوب وادي حلفا، شمال الأبيض والجنينة والفاشر.

باج نيوز