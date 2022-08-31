نادي المريخ السوداني يعلن ”مشروع الاتّفاقية الجديدة”





يقول حازم مصطفى”سيتم نشر الشروط المتعلقة بالمشروع وكيفية تنفيذه خلال الفترة المقبلة عبر المنصات الرسمية للنادي”

أعلن نادي المريخ السوداني، عن توقيع اتّفاقية جديدة، تقضي بالتعاون مع مجموعة جياد للتنمية الصناعية لتمليك وسائل إنتاج لشباب جماهير نادي المريخ.

وأفاد المكتب الإعلامي لنادي المريخ، إنّ توقيع الاتّفاقية جرى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووقّع رئيس تسيير المريخ حازم مصطفى عن نادي المريخ، فيما وقّع عبد الله عبد المعروف رئيس مجموعة جياد للتنمية الصناعية ممثلاً للمجموعة، في حضور محمد سيد أحمد النائب الأوّل لرئيس نادي المريخ.

وقال رئيس لجنة تسيير المريخ حازم مصطفى، بحسب المكتب الإعلامي للنادي، الأربعاء، إنّ الهدف من الاتّفاقية الوقوف إلى جانب كلّ شابٍ مريخيّ لتوفير أفضل سبل الحياة الكريمة في ظلّ الظروف التي يمرّ بها السودان.

وتابع” أكثر فئة متأثرة في السودان حالياً هي الشباب ومن خلال الريادة والدور المجتمعي لنادي المريخ أطلقنا هذا المشروع حتى نكون وسط جماهيرنا الشابة، وأعتقد أنّ هذا واجبنا”.

باج نيوز