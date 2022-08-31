مقابل 70 مليون جنيه إسترليني..تشيلسي يضم الفرنسي ويسلي





انتقل المدافع الفرنسي ويسلي فوفانا إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 70 مليون جنيه إسترليني (8ر81 مليون دولار)، اليوم الأربعاء، قادما من ليستر سيتي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن المدافع وقع على عقد لمدة سبعة أعوام في “ستامفورد بريدج”، حسبما أكد تشيلسي اليوم الأربعاء.

وانضم فوفانا إلى كل من السنغالي كاليدو كوليبالي والإسباني مارك كوكوريلا في التعزيزات الدفاعية لفريق المدرب الألماني توماس توخيل هذا الصيف.

وقال المدافع الفرنسي صاحب 21 عاما في تصريحات للموقع الرسمي لناديه: “كان آخر يومين بمثابة أهم الأيام في حياتي وأنا سعيد للغاية، لقد تدربت هذا الصباح مع الفريق وهذا كان بمثابة حلم بالنسبة لي، أنا متحمس من أجل بدء اللعب مع الفريق ورؤية الجماهير”.

وأضاف: “أنا هنا للفوز بالبطولات، دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، كل شيء، لقد جئت هنا من أجل أن أفوز وهذا النادي تأسس من أجل الفوز بالبطولات وأنا هنا لمواصلة ذلك”.

وحصل نادي سانت اتيان الفرنسي على جزء من الصفقة، وهو النادي الذي انتقل منه فوفانا إلى ليستر في عام 2020.

وساعد فوفانا ليستر على الفوز بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه عام 2021، وشارك في 52 مباراة مع الفريق.

ويحتل تشيلسي المركز الثامن في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد سبع نقاط.

البيان