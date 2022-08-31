تين هاغ يؤكد بقاء رونالدو في مانشستر يونايتد





أكد الهولندي إريك تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي بأنه يعول على نجم الفريق البرتغالي كريستيانو هذا الموسم، مؤكدا بقاء الأخير في صفوفه وذلك قبل يوم واحد من اقفال باب الانتقالات الصيفية عند منتصف ليل الخميس-الجمعة.

وقال هاغ في مؤتمر صحافي الاربعاء عشية مواجهة فريقه لمضيفه ليستر سيتي في الدوري الانكليزي لدى سؤاله عما اذا كان رونالدو سيدافع عن الوان الفريق خلال الموسم الحالي “الأمر واضح بالتأكيد، نحن في حاجة الى لاعبين من نوعية عالية”.

واضاف “نحن في حاجة الى مهاجمين اكثر لتغطية المشاركة في جميع المباريات والمحافظة على الاستقرار، هذا ما نتطلع اليه، فمن الان وصاعدا سنخوض 3 مباريات كل ثلاثة أيام”.

وتابع “نحتاج الى لاعبين اضافيين في خط الهجوم. المهاجمون يتعبون بطريقة اسرع، يتعين عليهم الركض مع قوة أكبر”.

واوضح “بالنسبة الى هذه النافذة من الانتقالات لقد انتهينا (من اتمام الصفقات)، سنلعب بهذه المجموعة الحالية من الآن وحتى يناير المقبل على الاقل (تاريخ فتح باب الانتقالات الشتوية)”.

واعرب رونالدو (37 عاماً) عن رغبته في الانتقال الى ناد آخر للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، علما بان مانشستر يونايتد سيخوض غمار الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، لكنه لم يتلق أي عروض جيدة من أي من أندية النخبة في القارة. واشارت تقارير الى امكانية تعاقده مع ناديه السابق سبورتينغ البرتغالي أو نابولي الإيطالي أو مرسيليا الفرنسي لكن الامور لم تصل الى خواتيمها.

ويتصدر رونالدو ترتيب الهدافين في دوري الابطال متقدما بفارق 15 هدفا عن النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لاعب باريس سان جرمان.

البيان