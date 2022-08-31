محمد الشيخ مدني يتولى رئاسة لجنة حكماء التوفيقية الرياضية





تستعين بمن تراه مناسباً.

أصدرت الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالخرطوم، حنان الحاج حاكم، قرارًا جديدًا، قضى بتعيين لجنة حكماء التوفيقية الرياضية الأربعاء.

وضمّت اللجنة كلٍ من محمد الشيخ مدني رئيسًا، وعضوية كلٍ من عمر البكري أبو حراز، بدر الدين عبد الله النور، محمود السرّ، عبد الرحمن حسن حطبة، عبدالمنعم عبدالقيوم ،يوسف السماني، سارة ابو،مرتضى محمد أبوبكر.

وتشمل مهام اللجنة بدراسة أوجه الخلافات الرياضية وتحليلها وتحديد خيارات الحلول المناسبة إضافة الى المساهمة في تحقيق التوافق والرضا ما أمكن بين الأطراف المتنازعة.

ومنح القرار اللجنة الضوء الأخضر للاتصال بالجهات ذات الصلة بالموضوع وأي مهام تكلف بها اللجنة من قبل الوزير على اللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً.

باج نيوز