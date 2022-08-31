محمد رمضان يكشف عن شخصيته في فيلمه الجديد “ع الزيرو





كشف الفنان محمد رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام” عن شخصيته في فيلمه الجديد “ع الزيرو” والذي يواصل تصويره خلال الوقت الحالي.

محمد رمضان

ونشر محمد رمضان صورتين من كواليس تصوير الفيلم، وعلق عليها قائلًا: “شخصية دراجون من تصوير فيلم ع الزيرو.. بإذن الله ٢٠٢٣ بجميع دور العرض.. ثقة في الله نجاح”.

فيلم الزيرو

ويستعد محمد رمضان لمناقشة قضية مهمة فى فيلمه الجديد “ع الزيرو” الذي يجمعه بالنجمة نيللي كريم ويكتبه مدحت العدل ويخرجه ماندو العدل، ويشارك في بطولته شريف دسوقي والطفل منذر مهران وعدد كبير من النجوم.

وانطلق تصوير الفيلم خلال الفترة الماضية، حيث يتطرق رمضان إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية في إطار اجتماعي تشويقي.

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أفلام محمد رمضان

ويكسر فيلم “ع الزيرو” حاجز غياب محمد رمضان عن السينما الذي امتد لأربع سنوات كاملة، حيث تواجد رمضان خلال هذه السنوات بشكل متتال في الدراما التليفزيونية.

إضافة إلى اهتمامه بالغناء، سواء بتقديم أغنيات جديدة أو إحياء الحفلات الغنائية، بعدما قدم آخر أفلامه “الديزل” عام 2018، عرض له عام 2019 الجزء الثاني من فيلم “الكنز” والذي كان قد صوره عام 2017.

العربيه نت