هنا الزاهد توضح حقيقة رفضها التصوير مع معجب | فيديو





كشفت الفنانة هنا الزاهد حقيقة رفضها التصوير مع معجب طلب التقاط صورة برفقتها بعد تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لها مؤخرا وهي تظهر بشكل منفعل على أحد معجبيها حيث أكدت أنه مشهد تمثيلي وليس حقيقيا.

ونشرت هنا الزاهد مقطع الفيديو المتداول لها مؤخرا وعلقت قائلة”:” أن الفيديو المنتشر هو مشهد تمثيلي وليس حقيقيا من مسلسل “حلوة الدنيا سكر”.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير “انستجرام” صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي وشقيقتها فرح الزاهد.

هنا الزاهد

وعلقت هنا الزاهد على الصورة قائلة: “حياتي في صورة”، حيث حصدت العديد من الإعجابات والتعليقات المميزة من متابعيها وجمهورها.

وشاركت الفنانة هنا الزاهد مؤخرا في فيلم بحبك للنجم تامر حسني، والذي يعرض حاليا في السينمات ويحقق نجاح جماهيري كبير.

فيلم بحبك

وتدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات العاطفية يقع في قصة حب مع فتاتين وتتخلل الأحداث عدد من المشاهد الرومانسية والكوميدية.

فريق فيلم بحبك

والفيلم بطولة وتأليف وإخراج الفنان تامر حسني، وتشاركه البطولة كل من هنا الزاهد، هدى المفتي، شهد الشاطر، مدحت تيخة، عالية راشد وغيرهم من النجوم.

موسم أفلام عيد الأضحى

وعرض في موسم عيد الأضحى هذا العام بجانب “بحبك”، فيلم “كيرة والجن” بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، وتأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وفيلم “عمهم” بطولة محمد إمام، محمد سلام، هدى المفتى، أيتن عامر، سيد رجب وتأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.