ابنة راؤول.. من حضن أسطورة ريال مدريد إلى قميص الملكي





وقعت ماريا، ابنة أسطورة ريال مدريد راؤول غونزاليس، لريال مدريد، الفريق الذي مثله والدها لفترة طويلة، وكان شاهدا على قمة تألقه في ملاعب كرة القدم.

وفي سن الثانية عشرة، انضمت ماريا التي تلعب في مركز المهاجم، وبعد ثلاثة مواسم مع نادي أولمبيا لاس روزاس، إلى فريق المتدربين النسائي لكتيبة الملكي، حيث ستكون تحت قيادة المدرب روبرتو توماس، حسب “ماركا” الإسبانية، الثلاثاء.

ويرى أسطورة ريال مدريد ومدرب الفريق الثاني للملكي حاليا، كيف تسير أصغر أفراد العائلة على خطاه مع “الميرنغي”، وفي نفس المركز الذي حقق فيه والدها أبرز الأرقام، بعد أن تألقت مع فريق أولمبيا.

وولدت ماريا غونزاليس في 4 ديسمبر/ كانون الأول 2009، في الموسم الأخير لوالدها كلاعب في ريال مدريد، وفي السابق، كان قائد الفريق الأبيض، أبًا لأربعة أطفال هم خورخي وهوغو والتوأم هيكتور وماتيو، وبعد موسمه الأخير بالقميص الأبيض، انتقل راؤول لفريق شالكه الألماني، والسد القطري وومن ثم نيويورك كوزموس الأميركي، قبل أن ينهي مسيرته كلاعب كرة القدم، ويعود إلى مدريد من بوابة التدريب.

العربيه نت