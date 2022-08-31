المواصفات: تفتيش (600) منشأة بولاية الخرطوم





كشفت المدير العام المكلف للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس رحبة سعيد عبد الله، عن تنظيم (185) زيارة تفتيشية غطت أكثر من (600) منشأة صناعية وخدمية ومحل تجاري بولاية الخرطوم خلال النصف الأول من العام الحالي، ونوهت لتواصل الحملات التعزيزية لحماية المنتج والمستهلك في الولايات المختلفة.

وأعلنت رحبة بحسب (سونا) اليوم، عن زيارتها لولايتي الجزيرة وسنار مطلع سبتمبر المقبل للوقوف ميدانياً على سير العمل وإزالة المعوقات وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة.

من جانبه، كشف مدير فرع المواصفات بولاية الخرطوم د. عوض الكريم الحاج، أن الحملات شملت مجالات صناعة الأجهزة الكهربائية، البلاستيك، التعبئة والتغليف، الحديد، زيوت الطعام، الصابون والمنظفات، مياه الشرب، المشروبات الغازية، الثلج، الأسمنت، السيخ، البوهيات والعديد من مصانع المواد الغذائية، وذلك للتأكد من مطابقة تلك المنشآت الصناعية للمواصفات القياسية والاشتراطات الفنية الخاصة بكل منشأة.

وقال إن الحملات أسفرت عن مطابقة (147) منشأة صناعية، ومخالفة (42) منها للمواصفات القياسية.

وفي مجال التفتيش الخدمي، أشار الحاج إلى أن الفرع قام بتفتيش (427) محلاً تجارياً، لم تطابق منشأتان منها المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية، أتخذت حيالها الإجراءات التصحيحية.

صحيفة الصيحة