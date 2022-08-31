محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي





أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول تشكيل مواجهة نيوكاسل يونايتد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضم تشكيل الريدز كلًّا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – جو جوميز – فيرجيل فان دايك – ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: هارفي إليوت – فابينيو – جوردان هندرسون.

خط الهجوم: محمد صلاح – روبيرتو فيرمينو – لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

تبث فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فقط وحصريًّا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر شبكة قنوات bein sports.

وتذاع المباراة في تمام الساعة 9 مساء على قناة bein sports hd 1 premium.

محمد صلاح أمام نيوكاسل

وعادة ما يتألق محمد صلاح قائد المنتخب الوطني وجناح ليفربول الإنجليزي أمام نيوكاسل حيث شارك أمام نيوكاسل 10 مباريات حقق الفوز في 7 وتعادل 3 مباريات.

محمد صلاح سجل 6 أهداف في شباك نيوكاسل يونايتد، وصنع هدفين وجميعهم بقميص نادي ليفربول.

تصريحات يورجن كلوب عن محمد صلاح

تحدث الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول عن غياب محمد صلاح لاعب الفريق عن التسجيل في لقاء الريدز مع بورنموث الجولة الماضية.

ليفربول وبورنموث

وفاز ليفربول على بورنموث بتسعة أهداف نظيفة في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

قال كلوب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي قبل لقاء نيوكاسل: “كانت هناك أدوار لمحمد صلاح أمام بورنموث، يتبادل فيها المواقف مع لاعبين اثنين في الوسط، إذا كان إليوت أو هندرسون، كذلك أرنولد”.

وأضاف: “يجب أن نكون أكثر مرونة.. في مواجهة بورنموث قدمنا أفضل أداء وسجلنا 9 أهداف، لأن التفاهم كان أسهل وسريع بين اللاعبين.

بوابة فيتو