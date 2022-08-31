إليسا تهاجم منتقدي تشييع جورج الراسي بالرقص والغناء





هاجمت الفنانة اللبنانية إليسا، منتقدي تشييع جثمان الفنان الراحل جورج الراسي بالرقص والغناء.

وقالت إليسا: “كل اللي انتقدوا تشييع جورج الراسي بالرقص والغناء مريضين، نحن هيك منودع اللي منحبهن، منرقص ومنبكي ومنغني، غنينالك يا جورج و هزينا نعشك وكنت عم ترقص معنا يا قلبي، حتى الميت ما خلص منكن يا مريضين !”. وكان الفنان اللبناني جورج الراسي، لقى مصرعه صباح السبت 27 أغسطس؛ حيث أن سيارته اصطدمت بالحاجز الوسط على الطريق الفاصل بين الحدود اللبنانية والسورية، كما توفيت معه في الحادث سيدة شابة تدعى زينة كانت بداخل السيارة التي يقودها

مزمز