فيفا 23.. من يتصدر قائمة أعلى البطاقات في برشلونة؟





تستعد شركة “EA Sports” الأمريكية لإطلاق نسختها الجديدة من لعبة “فيفا 23″، يوم 30 سبتمبر/ أيلول.

وسلطت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الكتالونية الضوء على بطاقات لاعبي برشلونة في لعبة فيفا 23.

وجاء المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي على رأس قائمة أعلى البطاقات بقيمة (91)، يليه الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن بقيمة (88).

ويأتي لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج في المرتبة الثالثة ببطاقة (87)، ثم مواطنه ممفيس ديباي، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج والإسباني سيرخيو بوسكيتس (85).

ويتساوى الثنائي الإسباني بيدري وخوردي ألبا مع الثلاثي السابق ببطاقة (85)، ومن بعدهم الوافد الجديد، الفرنسي جولي كوندي (84) بالتساوي مع الإيفواري فرانك كيسي.

بطاقات لاعبي برشلونة في لعبة فيفا 23

العربيه نت