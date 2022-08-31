سودانير تقدم عرض جديد لرحلاتها من الخرطوم إلى القاهرة





أعلنت شركة الخطوط الجوية السودانية “سودانير ” عن أسعار جديدة لتذاكر رحلاتها بين الخرطوم والقاهرة.

وكشفت عن أن سعر التذكرة ذهاباً إلى العاصمة المصرية يبدأ من ١٢٠ ألف جنيه، فيما تبدأ قيمة التذكرة ذهاب وأياب من ١٩٧ ألف جنيه.

وظلت رحلة سودانير إلى القاهرة تشهد إقبال كبير من المسافرين حيث وقفت مجلة طيران بلدنا على رحلة أمس الثلاثاء بمطار الخرطوم حيث غادرت بنسبة امتلاء عالية فيما عادت مكتملة السعة المقعدية من القاهرة.

وخلال الأشهر الأخيرة إستعادة سودانير جزء من موقعها في سوق النقل الجوي ويأمل أنصارها في عودة رحلاتها إلى الخليج وغرب أفريقيا.

الخرطوم:طيران بلدنا