مانشستر سيتي يستعرض عضلاته بسداسية في نوتنجهام





قاد النرويجي هالاند، فريقه مانشستر سيتي، لتحقيق فوز كاسح 6-0 على ضيفه نوتنجهام فورست، اليوم الأربعاء، في خامس جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووقع هالاند على هاتريك في الدقائق 12 و24 و38، بجانب جوليان ألفاريز “ثنائية” في الدقيقتين 65 و87، وجواو كانسيلو في الدقيقة 50.

واحتفظ المان سيتي بالمركز الثاني برصيد 13 نقطة، بفارق نقطتين خلف المتصدر آرسنال، وتجمد رصيد نوتنجهام عند 4 نقاط في المركز 14.

واعتمد مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على طريقة لعب 4-3-3، ووقف ستونز بجانب روبن دياز في الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين كايل ووكر وجواو كانسيلو.

وأدى رودري، دور لاعب الارتكاز، فيما تحرك أمامه جوندوجان وبرناردو سيلفا، خلف ثلاثي الهجوم فيل فودين وجوليان ألفاريز وهالاند.

ولجأ نوتنجهام إلى طريقة لعب 3-4-2-1، وتكون الخط الخلفي من جو وورال وشيخو كوياتي وسكوت ماكينا، ولعب على الطرفين، نيكو ويليامز ولودي.

وتمركز الثنائي لويس أوبرين ورايان ياتس في وسط الملعب، فيما تحرك ريمو فرولر ومورجان جيبس وايت خلف المهاجم برينان جونسون.

وبدأ المان سيتي، المباراة بشكل هجومي عبر تسديدة بعيدة المدى من جوندوجان، ابتعدت عن المرمى في الدقيقة الثالثة.

وأنقذ الحارس دين هندرسون مرماه من فرصة خطيرة في الدقيقة السابعة، عندما تصدى لمحاولة ألفريز إثر عرضية جوندوجان التي ارتدت من لودي.

وافتتح هالاند التسجيل في الدقيقة 12، عندما مرر فودين، كرة داخل منطقة الجزاء، حاول الدفاع إبعادها، لكنها تحولت ناحية المهاجم النرويجي الذي أودعها الشباك من مسافة قصيرة.

وجاءت فرصة خطيرة لفورست في الدقيقة 18، عندما رفع ويليامز، كرة من اليمين نحو القائم البعيد، تابعها لودي برأسه في الشباك الجانبية.

وتمكن هالاند من إحراز هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 23، عندما مرر كرة إلى فودين الذي قطع الدفاع محاولته، لتعود الكرة إلى مهاجم دورتموند السابق الذي وضعها في المرمى الخالي.

وأحرز المان سيتي هدفا في الدقيقة 29، عن طريق ستونز، لكن راية الحكم ألغته بداعي التسلل، وقطع الحارس هندرسون عرضية خطيرة من هالاند في الدقيقة 34.

وسرعان ما سجل هالاند هدفه الثالث في الدقيقة 38، عندما رفع كانسيلو، كرة من الناحية اليسرى، مررها فودين برأسه ناحية ستونز الذي بدوره وجهها رأسية إلى هالاند الذي تابعها في الشباك.

واختتم ألفاريز مجريات الشوط الأول، عندما هز قائم مرمى فورست، إثر تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 44.

ولم تمض سوى 5 دقائق من الشوط الثاني، حتى تمكن المان سيتي من إحراز الهدف الرابع، عندما حصل كانسيلو على تمريرة من سيلفا، ليطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، عانقت الزاوية العليا القريبة للمرمى.

ودخل بالمر ورياض محرز إلى تشكيلة المان سيتي عوضًا عن رودري وفودين، وتصدى هندرسون لتسديدة سيلفا في الدقيقة 60.

ودون ألفاريز اسمه على لائحة هدافي اللقاء في الدقيقة 65، عندما سيطر محرز على تمريرة طويلة برأسه، قبل أن يمرر عرضية نحو الأرجنتيني الذي وضعها في الشباك من زاوية صعبة.

وشارك دي بروين وسيرجيو جوميز في تشكيلة سيتي بدلًا من كانسيلو وهالاند، وسيطر محرز على تمريرة جوندوجان البعيدة، ليواجه الحارس ويسدد بجانب القائم في الدقيقة 71.

وبعد دخول المدافع الشاب ريكو لويس بدلًا من ستونز، مال اللعب إلى الهدوء، مع استسلام الضيوف، وفشل ألفاريز في الوصول إلى تمريرة فودين أمام المرمى في الدقيقة 84.

ونجح ألفاريز في تسجيل الهدف الشخصي الثاني له في الدقيقة 87، عندما حصل على كرة مرتدة من الدفاع، ليسدد في الزاوية العليا للمرمى، ليخرج اللقاء بفوز المان سيتي 6-0.

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