حذر من الإعتماد على النتيجة السابقة .. أسامة عطا المنان: المنتخب الجيبوتي ليس ضعيفاً





أكد النائب الأول لرئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، أسامة عطا المنان أن إعداد المنتخب الأول لمباراة الإياب أمام المنتخب الجيبوتي يسير على أفضل ما يكون ووفق طلب الجهاز الفني بقيادة برهان تية، و أعلن أن لجنة المنتخبات الوطنية والمشرفية العامة للمنتخب ظلت في حالة متابعة لصيقة ومستمرة وتعمل على تهيئة أجواء مثالية للاعبين حتي يؤدوا الدور المطلوب منهم.

وأوضح عطا المنان أن المنتخب السوداني في أفضل حالاته مشاركاً في تصفيات الشان والكان وأمامه فرصة تأريخية للتواجد في نهائياتهما معا و قطع بأن الإتحاد لن يدخر جهدا في سبيل ذلك.

وخلافا لما يردده البعض بضعف المنتخب الجيوبي قال عطا المنان إن هذا الحديث غير صحيح فالمنتخب الجيبوتي جيد ويضم لاعبين أصحاب إمكانيات فنية كبيرة ويتميز بتنظيم وشكل فني وأن خسارته لمباراة الذهاب لا تعني ضعفه كما أن الكرة في دول سيكافا عموما وفي جيبوتي على وجه الخصوص متطورة ولديهم منتخبات يتم تأسيسها بصورة ممنهجه وحذر من الإعتماد على نتيجة مباراة الذهاب، وقال كرة القدم تمنح الفوز لمن يجزل لها العطاء داخل الملعب.

وشدد عطا المنان عن إرتفاع سقف الطموحات ببلوغ النهائي على ضوء نتائج المنتخب الآخيرة أمام الكنغو وجيبوتي وقال لذلك تقع مسؤولية كبيرة على اللاعبين وجهازهم الفني في تحقيق هذه الرغبات وتأكيد جدارتهم.

وختم رئيس لجنة المنتخبات حديثه بالمطالبة بالتعامل مع مباراة جيبوتي بواقعية وإحترام الخصم وعدم الإستهتار به وعدم (الإتكال) علي نتيجة مباراة الذهاب وآداء لقاء العودة وكأن المنتخب مهزوم حتي لا نفقد نتيجة المباراة بسبب ذلك ونوه إلى أن الجمهور يريد إستمرار الإنتصارات وكل الظروف مهيأة لذلك ووفرنا كل مطلوبات الإنتصار وما تبقي دور اللاعبين وجهازهم الفني .

باج نيوز