رئيس المريخ آدم سوداكال يشترط ويطلب من تيري الاعتذار





أوضح آدم سوداكال رئيس نادي المريخ أنّهم في مجلس إدارة نادي المريخ الشرعي والمنتخب، الجهة الوحيدة التي تمثل المركز القانوني المسؤول عن المريخ برغم تواطؤ الاتحاد السوداني لكرة القدم مع مجموعة من أقطاب وإعلاميي المريخ ضد إرادة الجمعية العمومية لنادي المريخ، واشترط رئيس المريخ على اللاعب سيف تيري الخروج في فيديو والكشف عن الجهات والأشخاص الذين حرّضوه على الهروب من المريخ، وأضاف رئيس المريخ أنهم في مجلس المريخ سيكونوا وقتها على أهبة الاستعداد لعمل تسوية مع اللاعب سيف تيري تُعجِّل بطي ملف القضية، وقطع رئيس المريخ أنه لا توجد أي جهة بإمكانها التدخل والتأثير في هذه القضية بخلاف مجلس المريخ المُنتخب بإستاد المريخ، مبيناً أنهم الجهة الشرعية وصاحبة الولاية القانونية على النادي، وأبان رئيس المريخ أنه هو من ينوب عَن تمثيل النادي قانونياً أمام كافة الهيئات الرياضية الدولية، وذلك بمُوجب النظام الأساسي لنادي المريخ لسنة 2019م تعديل 31 يوليو 2021م، وبموجب قرارات محكمة كاس الدولية النهائية.

صحيفة الصيحة