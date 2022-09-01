محلية أم درمان تعتزم إنشاء 42 سوقاً جديداً





نفذت محلية أمدرمان، حملة كبرى لتنظيم السوق وفتح شوارعه الرئيسية بقيادة المدير التنفيذي للمحلية ،فيصل حسن حسين طمبل .

واستهدفت الحملة فتح أربعة شوارع رئيسية هي العدني والموردة والصاغة والعناقريب، بجانب إزالة المخالفات والمظاهر السالبة ونقل النفايات والانقاض واصحاح البيئة والنظافة وتسوية الطرق .

وأوضح المدير التنفيذي للمحلية بأن الحملة ستستمر داخل السوق في الفترات الصباحية والمسائية بصورة مستمرة مع وضع ارتكازات داخل السوق، داعيا لإنفاذ القانون واللوائح المنظمة لعمل الفريشة والباعة المتجولين ومنع تواجدهم بالشوارع.

أضاف أن المحلية تعكف على معالجة إشكاليات مواقف العربات داخل السوق وتخصيص مواقع لها (باركين) للعربات الخاصة والاستفادة من الموقف المخصص للعربات بعمارة اولاد شندي عند مدخل السوق والذي يحتوي على أربعة طوابق وكل طابق يستوعب أكثر من (400) عربة .

واكد المضي قدما في أعمال التطوير وتحسين الخدمات داخل سوق أم درمان بجانب تشييد (42) من الأسواق الجديدة منها أسواق للسيارات والخدمات المختلفة بالمحلية.

صحيفة السوداني