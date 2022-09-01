السودان .. أمطار غزيرة متوقّعة في 4 ولايات أبرزها الخرطوم





أهم معالك الطقس منخفض الهند الموسمي.

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجويّة في السودان، إنّ ولايات البحر الأحمر، كسلا، غرب دارفور، القضارف، قد تشهد أمطارًا غزيرة.

وأشارت إلى أنّ الفاصل المداري يمرّ شمال بورتسودان، مارًا بدنقلا، جنوب وادي حلفا، شمال الأبيض، الجنينة والفاشر.

وتوقّعت وحدة الإنذار المبكّر، هطل أمطار متوسطة إلى خفيفة في الشمالية، نهر النيل، الخرطوم، النيل الأزرق، كردفان الكبرى، الجزيرة، سنار، شرق دارفور، شمال دارفور، وجنوب دارفور والنيل الأبيض.

باج نيوز