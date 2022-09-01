المريخ يعود للتدريبات بقوة والسفير يتفقّد البعثة





يواصل فريق الكرة بالمريخ، تدريباته بمعسكره المقام في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، استعداداً لخوض مباريات الدوري التمهيدي لأبطال افريقيا، وسط اهتمام كبير من مجلس الإدارة والجهاز الفني، حيث سيعالج الجهاز الفني الأخطاء التي صاحبت مباراة سانت جورج، على أن يُكثِّف من جرعات اللياقة البدنية وسط اللاعبين، هذا وتفقّد جمال الشيخ سفير السودان بإثيوبيا معسكر المريخ إلى جانب علي عثمان علي نائب السفير وعبد المجيد أنس عمر الملحق العسكري وكمال الدين عبد الله القنصل العام في أصوصة وعلي عبد العظيم والعباس الطاهر المستشارين بالسفارة وأبو القاسم جعفر مدير مكتب الجوازات، وخاطب السفير لاعبي المريخ، مؤكداً أنهم يثقون في مجموعة اللاعبين الموجودة في الفريق وقدرة المريخ على تحقيق نتيجة أمام منافسه ارتا سولار الجيبوتي تقوده للدور المقبل من أبطال أفريقيا.

وبدوره، قدم الكابتن عادل أبو جريشة نائب رئيس نادي المريخ للشؤون الرياضية، الشكر للسفير على الزيارة، مُؤكِّداً على الدور المعنوي الإيجابي الكبير للزيارة وأثرها على بعثة المريخ.

صحيفة الصيحة