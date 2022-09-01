خطاب عاجل من نادي الهلال السوداني إلى ”كاف”





أفادت مصادر مطّلعة أنّ نادي الهلال السوداني، بعث بخطابٍ إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم”كاف”، يطالب فيه بنقل مباراة سانت جورج الإثيوبي خارج أديس أبابا.

وقالت المصادر إنّ خطوة الهلال تأتي بعد الأحداث التي شهدها إقليم التيغراي.

وطالبت إدارة نادي الهلال السوداني،”كاف”، بإجبار سانت جورج الإثيوبي بنقل المباراة في ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا، خارج بحر دار.

ومن المقرّر أنّ يلتقي الهلال السوداني ونظيره سانت جورج الإثيوبي، في الحادي عشر من سبتمبر الجاري، ضمن ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا.

وفجر الأربعاء، تجدّدت الأعمال العدائية بين القوات الإثيوبية وقوات منطقة تيغراي، بعد انهيار وقف إطلاق النار المستمر.

باج نيوز