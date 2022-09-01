مواجهة مصيرية لمنتخب السودان أمام اليمن





سيكون منتخب السودان للناشئين، أمام اختبارٍ صعبٍ، عندما يواجه نظيره منتخب اليمن، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة العربية.

وتصدر المنتخب اليمني المجموعة الثانية وحلّ التونسي في المركز الثاني ولكليهما (5) نقاط، ونال منتخب الناشئين السوداني الإعجاب من خلال الأداء القوي الذي ظهر به حتى عندما تكبد الخسارة من منتخب الجزائر صاحب الأرض والجمهور بهدفين أحدهما من ركلة الجزاء، ويتطلع مهاجم صغار الجديان موسى حسين إلى المنافسة على لقب الهداف بعد أن وضع في رصيده (3) أهداف بالدور الأول من البطولة.

باج نيوز