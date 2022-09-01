مفاجأة مارسيلو وتبادلية برشلونة.. انتقالات اليوم الأخير





1 سبتمبر هو اليوم الأكثر “انشغالا” في عالم كرة القدم، فهو اليوم الأخير لانتقالات اللاعبين في أوروبا، حيث تسعى الأندية لحسم آخر الصفقات العالقة، ويدخل اللاعبين في حالة توتر، خوفا من عدم توقيع العقد “الحلم”.

هذا الموسم، يشهد سوق الانتقالات حركة كبيرة، ولا زال الكثير منها متبقيا في اليوم الأخير، الذي سيسمح به بتوقيع صفقات بين الأندية، حتى الـ3 فجرا بتوقيت أوروبا المركزي.

ما هي أبرز الصفقات التي تمت في اليوم الأخير؟

صفقة تبادلية “مثيرة” بين برشلونة الإسباني وتشلسي الإنجليزي، حصل فيها برشلونة على المدافع ماركو ألونزو، بينما ذهب المهاجم بيير إيميريك أوباميانغ إلى تشلسي. هذه الصفقة تمت في اليوم الأخير، وحصل برشلونة على 15 مليون يورو بالإضافة إلى ألونزو.

المدافع الفرنسي لاوين كورزوا انتقل على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى فولهام الإنجليزي.

لاعب الوسط البلجيكي لياندرو ديندونكر انتقل من وولفرهامبتون الإنجليزي إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 15 مليون يورو.

أرسنال الإنجليزي يعمل بكثافة للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي دوغلاس لويز، قادما من أستون فيلا.

ليفربول وقع مع لاعب الوسط البرازيلي أرتور ميلو، على سبيل الإعارة لعام واحد، قادما من يوفنتوس الإيطالي.

الأميركي سيريجنيو ديست ترك برشلونة ووقع مع أي سي ميلان الإيطالي.

مانشستر سيتي وقع مع المدافع السويسري مانويل أكانجي، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 18 مليون يورو.

فسخ عقد مهاجم برشلونة مارتن برايثويت بالتراضي، اللاعب الدنماركي سيوقع مع الغريم إسبانيول.

المخضرم البرازيلي ويليان يوقع مع فولهام الإنجليزي قادما من كورنثيانز البرازيلي.

صفقة مفاجئة مرتقبة، سيوقع فيها النجم البرازيلي مارسيلو مع ليستر سيتي الإنجليزي.

أرسنال الإنجليزي يفسخ عقد المدافع هيكتور بيليرين، وبرشلونة سيوقع مع اللاعب براتب مخفض.

محاولات أخيرة من باريس سان جيرمان، للتوقيع مع المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار، مقابل 70 مليون يورو. إنتر ميلانو لا زال رافضا للفكرة.

سكاي نيوز