شاهد بالفيديو: إيمان الشريف تظهر مع زوجها معلنة عن حفل بالسعودية والآخر يعلق”ناس السعودية ماتخربو لينا الحفلة المرة دي”





ظهرت المطربة ايمان الشريف مع زوجها في فيديو متداول بمنصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد شائعة انفصالهما عن بعض بحسب ماورد في بعض الصفحات على الموقع فيسبوك.

وبحسب ماشاهدت محررة (كوش نيوز) فقد ذكر زوج إيمان الشريف انهم بصدد زيارة الي المملكة السعودية لإقامة حفل لجمهورها ولكن طلب زوجها منهم عدم خلق مشاكل كما فعلوا في السابق وذلك من خلال قوله” ناس السعودية جيناكم قريب بس ماتخربو الحفلة”.

نصرة عبدالله

الخرطوم:(كوش نيوز)