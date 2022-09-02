أوباميانغ وبيليرين وزكريا.. صفقات اللحظات الأخيرة في أوروبا





زاد نشاط الأندية الأوروبية خلال الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، الذي أغلق أبوابه منتصف ليل الخميس.

• كانت أبرز صفقات اللحظات الأخيرة، انضمام المهاجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة إلى تشلسي الإنجليزي، بعقد يمتد لعامين.

• كما نجح “البلوز” أيضا في استقطاب لاعب الوسط السويسري دينيس زكريا، على سبيل الإعارة من يوفنتوس الإيطالي.

• أعلن برشلونة عودة مدافعه الأسبق هيكتور بيليرين، لاعب أرسنال الإنجليزي الذي قضى فترة إعارة مع ريال بتيس الإسباني.

• تخلى الفريق الكتالوني عن خدمات مهاجمه الدنماركي مارتن بريثويت، الذي انتقل إلى المنافس المحلي إسبانيول، كما أعار مدافعه الأميركي سيرجينو ديست إلى ميلان الإيطالي.

• انضم لاعب الوسط البرتغالي أندري غوميز من إيفرتون الإنجليزي إلى ليل الفرنسي على سبيل الإعارة.

• أعلن ليفربول الإنجليزي استعارة لاعب وسط يوفنتوس أرثر ميلو لموسم واحد، في صفقة بدت مفاجئة لعشاق “الريدز”.

• انتقل لاعب الوسط الإسباني كارلوس سولير من فالنسيا إلى باريس سان جرمان الفرنسي، بعقد يمتد لـ5 سنوات.

• في المقابل، أعار باريس سان جرمان لاعب وسطه الألماني جوليان دراكسلر إلى بنفيكا البرتغالي لمدة موسم، كما تخلى عن خدمات إدريسا غايي لمصلحة إيفرتون.

سكاي نيوز