في مباراة التحدي والعبور (صقور الجديان) تتأهب لدك حصون جيبوتي للمرة الثانية





ينشد المنتخب الوطني السوداني (صقور الجديان) في مواجهته الثانية أمام المنتخب الجيبوتي اليوم الجمعة في تصفيات الأمم الأفريقية (الشان) التي ستؤهل إلى نهائيات (الكان)، وذلك بعد أن حقق المنتخب الفوز في اللقاء الأول الذي خاضه الفريقين في المغرب.

تناسي الانتصار

يدخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني إلى أرضية ملعب إستاد الهلال (الجوهرة الزرقاء) متناسياً الفوز الذي حققه في المباراة الماضية على المنتخب الجيبوتي برباعية ويسعى لاعبوه إلى تحقيق انتصار جديد يضاف إلى رصيدهم ويجعل المنتخب يتقدَّم في التصفيات خطوة أخرى إلى الأمام.

تية: لابد من تحقيق الانتصار

وبعد أن أكمل المدير الفني للمنتخب الوطني والطاقم المعاون له الجاهزية للمباراة بعد أن انتظم في برنامج إعدادي شارك فيه جميع اللاعبين إلى جانب الجهاز الإداري في الاتحاد السوداني لكرة القدم ولجنة المنتخبات الوطنية ولجنة الإسناد الجماهيري، حيث طالب برهان تية اللاعبين بوضع الفوز والانتصار مجدَّداً على جيبوتي في لقاء اليوم نصب أعينهم وأن يعملوا على تحقيقه خاصة وأن الجماهير ستكون حاضرة ومتشوِّقة ومنتظرة للاحتفاء معهم بالفوز، متمنياً أن يسعد الجميع به.

د.معتصم جعفر: الفوز يقرِّبكم من التأهل

أشاد رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د.معتصم جعفر بالانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الوطني (صقور الجديان) على نظيره الجيبوتي بأربعة أهداف في استهلالية مشواره في بطولة الأمم الأفريقية (الشان)، وقال جعفر في حديثه للاعبين بأن مباراة المغرب الماضية هي الأسهل ومباراة الإياب اليوم الجمعة هي الأصعب باعتبار أن الجمهور سينتظر منكم أداءً مميزاً وأفضل بعد أن رفعتم سقف الطموح، مؤكداً بأن الاتحاد السوداني لكرة القدم هو الداعم للمنتخب وتطلعات الرياضيين بالوصول إلى نهائيات بطولتي الأمم الأفريقية (الشان) و(الكان) للمرة الثانية على التوالي بعد نهائي المغرب والكاميرون، وأكد د.معتصم جعفر في حديثه للجهاز الفني واللاعبين على قدرة الجميع على تحقيق الفوز والانتصار معاً، فالجيل الحالي للكرة السودانية أمامه فرصة تاريخية لتحقيق الانتصار والفوز على منتخب جيبوتى اليوم.

(الغربال) يعد بالتأهل لنهائيات الشان والكان

نجم المنتخب الوطني ومهاجمه محمد عبد الرحمن، تحدث إنابة عن زملائه اللاعبين وأشاد بالاتحاد السوداني لكرة القدم لاهتمامه بالمنتخب الوطني وأبدى جاهزيتهم لمباراة الإياب اليوم الجمعة وقال لن نستهين بالمنتخب الجيبوتي فهو منتخب محترم ويضم لاعبين مميَّزين فسنؤدي مباراة الإياب وكأننا خسرنا مباراة الذهاب،هذا ووعد محمد عبد الرحمن، معتصم جعفر، بالتأهل لنهائي بطولتي الشان والكان مجدِّداً ثقته في زملائه اللاعبين لتحقيق ذلك.

طه فكي يحذِّر اللاعبين

قال طه فكي شيخ طه، نائب الرئيس رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة بأن أداء المنتخب الوطني في شوط اللعب الثاني من مباراة جيبوتي التي لعبت في المغرب الأسبوع الماضي لم يكن كما كان عليه في شوط اللعب الأول، وأضاف لقد حدث استهتار وتراخٍ كبير من بعض اللاعبين وأناشدكم بأن تقدِّموا مستوًى أفضل ونتيجة أكبر، محذِّراً من الاستهتار بالخصم والاعتماد على الفوز في مباراة الذهاب.

أسامة عطا المنان: إلى الأمام

فيما قال أسامة عطا المنان، النائب الأول للرئيس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية بأن المسيرة ستمضي إلى غاياتها وهدفنا أن نبلغ النهائيات وتحقيق البطولات وسيسخِّر الاتحاد السوداني لكرة القدم كل الإمكانيات من أجل هذا الحلم الجميل وتحقيق الفوز على جيبوتي في المباراة الثانية.

الاتحاد يؤكد دعم المنتخبات

أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم عن اهتمامه الكبير بالمنتخبات الوطنية وعلى رأسها المنتخب الأول، وقال الاتحاد في تصريحات صحافية لأعضاء لجنة المنتخبات الوطنية لن نبخل بالصرف وسنعمل على تهيئة الأجواء لها وسنسخِّر علاقاتنا لإعدادها بصورة مشرِّفة تمكِّنها من تحقيق النتائج المنتظرة، مؤكداً بأن الاتحاد يؤمِّن على ما التزم به نائب رئيس الاتحاد للشؤون المالية رئيس البعثة طه فكي، وسيخصص نصف عائد البطولة للاعبين وسيكون بقية المبلغ للمعسكر والإعداد، وأكد الاتحاد السوداني لكرة القدم أن المنتخبات هي عنوان الاتحاد ولذلك سنصرف عليها وسنهتم بها.

اهتمام ومتابعة

شهدت تدريبات المنتخب الوطني (صقور الجديان) استعداداً لمواجهة منتخب جيبوتى اليوم اهتماماً إدارياً كبيراً وبتشريف رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم د. معتصم جعفر سر الختم، والنائب الأول أسامة عطا المنان حسن، ونائب الرئيس رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة طه فكي شيخ طه، ونائب الرئيس رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء معتز محمد لطيف الشاعر، وعضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المنتخبات الوطنية سيف الدين الطيب إبراهيم، وعضو مجلس الإدارة نائب رئيس لجنة المسابقات محمد أحمد سليمان حلفا، ورئيس لجنة المدربين الدخيري فضيل الدخيري، ورئيس هيئة التراخيص الفاتح أحمد باني، وعضو لجنة المسابقات عثمان عبد الرحمن، وتمثيل الاتحادات المحلية عوض عثمان رفاعة ومحمد غريب الله الحداد والمنذر إدريس أرقو ومدير الإدارة الفنية الكابتن محمد عبد الله مازدا.

ضوابط مشدده للمبارة

عقدت اللجنة المحلية المنظمة لمباراة السودان وجيبوتي في إياب التصفية الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية للاعبين المحليين (الشان) المحدد بها يوم الجمعة الثاني من سبتمبر 2022م بإستاد الهلال بأم درمان إجتماعها الأول ظهر يوم الثلاثاء الماضي بالمقر الرئيس للإتحاد بالخرطوم برئاسة نائب رئيس الإتحاد السوداني لكرة القدم رئيس اللجنة القانونية وشئون الأعضاء معتز محمد لطيف الشاعر وبحضور جميع أعضائها والجهات ذات الصلة والعلاقة وناقشت اللجنة الإجراءات الإدارية والتنظيمية وقررت الآتي تقام المباراة اليوم الجمعة الموافق 2 سبتمبر 2022م الساعة السابعة مساء بإستاد الهلال بأم درمان و تقام المباراة بالجمهور وتم تعطيل كافة البطاقات الإكرامية عدا بطاقات الإعلام الرياضي وإطمأنت اللجنة علي الإجراءات والترتيبات الخاصة بتأمين المباراة التي قدمتها الجهات الأمنية وفق متطلبات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) وحددت اللجنة فئات الدخول بواقع ألف جنيه وثلاثة ألف جنيه وخمسة ألف جنيه وإطمأنت اللجنة علي الإجراءات الصحية بفحص كورونا للمنتخبين والمتواجدين بأرض الملعب و تتم كل إجراءات تنظيم المباراة وفق مطلوبات الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف وسيخضغ الجمهور للتفتيش عند الدخول ويمنع إستخدام الليزر والشماريخ والألعاب النارية وسيكون دخول الإعلام الرياضي بواسطة بطاقات خاصة بالمباراة تستلم من إدارة الإعلام بالإتحاد السوداني لكرة القدم وحدد عدد خسمة مصورين فوتوغرافيين داخل الملعب علي أن يخضعوا لفحص كورونا

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