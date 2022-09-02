استمرار زيادة أسعار السكر بالخرطوم





تشهد اسعار السكر بالاسواق زيادة كبيرة بسبب زيادة الدولار الجمركي.

وقال التجار ان الزيادة تزامنت مع استمرار الركود وعزوف المستهلك عن الشراء بسبب الغلاء

وأكد تاجر سكر جملة بسوق ام درمان عثمان يس في حديثه لـ( السوداني ) حدوث زيادة على سعر السكر عقب زيادة الدولار الجمركي حيث قفز سعر الجوال من (٢٩) الى (٣٤) الف جنيه لزنه (٥٠) كيلو وعبوة (١٠) كيلو بسعر (٧) آلاف جنيه، وقال ان الوقت غير مناسب لزيادة الدولار الجمركي خاصة في ظل الكساد والركود الحاد بالاسواق وضعف الحركة التجارية والتزامات التجار المالية مع البنوك .

وقال تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك ان زيادة الدولار الجمركي انعكست على زيادة اسعار السكر وبلغ سعر (٥٠) كيلو (٣٣،٦٠٠) جنيه بدلا عن(٢٨) الف جنيه ،وقال ان السوق يعاني من ضعف الحركة الشرائية بسبب الغلاء وانعدام السيولة واشار الى ان السكر عبوة (١٠) كيلو قفز لـ (٦) آلاف جنيه بدلا عن(٥،٨٠٠) جنيه

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم الطاهر ان سعر السكر بالاسواق يشهد زيادة هذه الأيام بسبب زيادة الدولار الجمركي إضافة إلى زيادة سعر الصرف ، ولفت الى ان السوق يعاني من استمرار الركود والكساد وزيادة الدولار الجمركي والتي تمت في ظرف عصيب خاصة في ظل ضعف القوى الشرائية، وقال ان آثار زيادة الدولار الجمركي تترتب عليها آثار كبير وانهيار القطاع التجاري، مبينا ان جوال السكر زنه (٥٠) كيلو بسعر(٣٢) الف جنيه بدلاعن (٢٨) الف جنيه ، وأوضح زيادة الدولار الجمركي ستنعكس على كافة السلع بالاسواق تدريجيًا.

السوداني