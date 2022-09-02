شاهد بالفيديو.. شباب يحملون المذيعة رشا الرشيد على أيديهم وينقذونها بعد سقوطها في الشارع العام أثناء تغطيتها لتظاهرات بالخرطوم





تصدر مقطع فيديو للمذيعة السودانية الشهيرة رشا الرشيد قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً ومشاركة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالسودان.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أظهر المقطع مجموعة من الشباب وهم يحملون مذيعة قناة النيل الأزرق والشروق السابقة بعد تعرضها لاختناق بسبب إطلاق الشرطة للغاز المسيل للدموع.

جاء ذلك أثناء تغطيتها لتظاهرات بالعاصمة الخرطوم لصالح القناة التي تعمل بها كمراسلة, ونجح الشباب في انقاذ المذيعة وتم إسعافها داخل السيارة تمهيداً لنقلها لإحدى المستشفيات القريبة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين