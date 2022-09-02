شاهد بالفيديو.. الناشط ود برلين يشن هجوماً قاسياً على آية أفرو: (انتي واحدة بايرة البورة قطعت قلبك.. باعوضنا أحلى منك..وارجعي اليمن بتاعتك)





شن الناشط السوداني المعروف ود برلين هجوماً قاسياً على مواطنته نجمة السوشيال ميديا والمودل الشهيرة آية أفرو, وذلك عبر مقطع فيديو قام بتصويره من مقر إقامته بإحدى الدول الأوروبية.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد هاجم الناشط المودل المعروفة بسبب ظهورها المتكرر, وكان أخره الفيديو الذي قامت بتصويره مؤخراً تشكي من خلاله من الباعوض.

ود برلين ومن خلال حديثه طالب المودل بالعودة لدولة اليمن حيث تعود أصولها لليمن حسبما صرحت في وقت سابق, كما وصفها بالبايره مؤكدا لها أن الباعوض السوداني أحلى منك.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين