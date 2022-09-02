شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تثير جدلاً واسعاً بعد ترديدها خلال حفل خاص (حبيت الشوقر دادي عشان بنفذ طلباتي)





تداولت بعض صفحات عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو من حفل خاص أحيته مطربة سودانية صاعدة.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد أثارت المطربة هالة عمر ضجة واسعة بسبب ترديدها مقطع من أغنيتها تقول فيه (حبيت الشوقر دادي عشان بنفذ طلباتي).

رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين شاهدوا المقطع سخروا من الفنانة وبقية المطربات اللاتي يغنين مثل هذا النوع من الغناء وأكدوا في تعليقاتهم أن ظاهرة الرجل الشوقر دادي قد انتشرت في السودان بصورة واسعة ويجب حسمها, خصوصاً وأن العلاقة بين الرجل المعني والفتاة علاقة غير شرعية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين