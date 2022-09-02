شاهد بالصورة والفيديو.. طفلة سودانية تعلم الفتيات والنساء الطريقة الصحيحة للزغاريد وتحظي بإعجاب الكثيرين ومتابعون (يا ناس وزارة التعليم افتحوا المدارس سريع)





خطفت طفلة سودانية الأضواء على منصات مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا ببلادها وذلك على خلفية ظهورها في مقطع فيديو نال حظه من التداول والاعجاب.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد شرحت الطفلة خلال مقطع الفيديو الطريقة الصحيحة للزغاريد التي يطلقها النساء في الأفراح.

وقالت الطفلة في حديثها الذي نال اعجاب المتابعين أن الزغرودة تخرج من الحلق مروراً بالفك ثم بعد ذلك إطلاقها, وقد قامت بتجريبها عملياً.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين للتعليقات المصاحبة للمقطع فقد أشاد الكثير من المعلقين بالطفلة بينما سخر منها القليل منهم, وكتب أحد الساخرين (يا ناس وزارة التعليم افتحوا المدارس سريع).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين