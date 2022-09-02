خمو ليك العريس دا من الواطا وفي لحظات كان فوق الكتوف وكاد لحظتها أن يطير ….!!





مشينا مرة زمان كدا جاملنا صاحبنا في زواج أخيه في إحدى قرى الجزيرة العامرة ….ومنذ وصولنا كنا محل حفاوة وتقدير وكرم ….!!

حال أهل الجزيرة الكرماء دوماً ….

صاحبنا دا ظريف كدا إسمو ( عبد اللطيف ) كان بحكي لينا عن بعض الشخصيات في ( حلتم ) دي وكانت فرصة عظيمة للالتقاء بهم عن قرب ..

أول حاجه جا واحد كدا قعد معانا ….

بازووول لما فينا أدبنا ليك أدب بالكلام …

وكت لقاني أنا قاعد عرج بالحديث عن الإعلام الجديد والعولمة وتوجهات العالم …….المهم هو النوع ( المعاط ) داك 😇ونبذ لي التلفزيون والإعلام …..

ولما لقى نفسو ( أسرف ) قال لي بس مرات في حاجات كويسه ….!!

( ما عايز يقسو على …) 😂

قلت ليهو إنت قريت شنو قال لي ( بنوك ومصارف )

دا لو قرا فلسفة الليلة كان مرقننا رجلينا ….!!

( عبد اللطيف ) بالجنبة كدا قال لي دا ( ود مهيوب )

أحد فلاسفة الحلة وحكمائها….

مرتين طاردنو من الجامع ..بشطح مرات ……

لو شاف مايك 🎤 ولا لمة …حيلو ببرد ولازم يخاطب

الحشد … !!😂

قلت ليهو وييين زولكم داك المستهبل بتاع الحركات.!!؟

قال لي ( جوجو ) …؟؟؟

قلت ليهو داك ياخ الكنت حكيت لينا عنو كم مره قلتا

عايش سلفقة وممشي أمورو …!!

قال لي ايوااااا بتقصد ( جمال ) بنقول ليهو ( جوجو )

قال لي دا بجي خاشي مع الغدا …

يقول ليك الليله كنا معصورين شديد في الشغل

هو ( سمسار ) كدا بمشي مدني يفاصلو في العربات دي وبجي

بس فعلا يازول جا داخل ….!!

قال لي ياهو داك جا

فعلاً جا سلم علينا أول حاجه قال لي أووووو الأستاذ

شخصياً في البلد …..!!

لا دي دايره ليها صورة يازووول دورني ليك صور جد

وطوالي ضرب اتكلم مع واحد كدا

قال ليهو ما بقدر أجيكم هسا معاي ناس التلفزيون

بقيادة أخونا الطيب عبد الماجد …..

( أنا قلت دا ( على شمو ) ولا شنو ) …!!

قال لي هاك عليك الله سلم على الزول دا

قول ليهو ( أنا وجمال حنجيكم بالسكة ) …😳😳

أنا كمان مرات ما بحب أحرج زول مسكت التلفون سلمت عليهو قلت ليهو ( إن شاءلله أنا وجمال حنجيكم )

داك قال لي يازول انت الطيب ولا الزول المستهبل دا

بكضب على …!!

( واضح انو معروف ليهم كلهم )

قلت ليهو والله ياخ أنا الطيب

قال لي أديني علامة ….ضحكت كدا …😂😂

قلت ليهو أقدم ليك برنامج يعني ولا أعمل ليك شنو …!!؟

قال لي ( هبة ) جات معاكم ….!!

ضحكت ضحك ..

قال لي بس ياهو إنت …دي ضحكتك …

خلاص منتظرنكم نشوف نهاية الزول دا …!!

( عبد اللطيف ) ميت من الضحك قال لي الزول دا تم بيك شغل ….

خلاني أتلفت…!!😇

أها في قعدتنا جا واحد كدا عمك تحس بيهو مبهدل كدا الشال نازل بالجنبة وواقف يسلم على الناس ويصلح في نضارتو

ما شغال بالهندام كتير بس نضيف

عبد اللطيف قال ليهو إزيك يا ( بروف )

طلع كبير استشاريي الجراحة في ( ابن سينا ) من أولاد حلتم …

( مرات تجي ماري بالبص تشوف القرى دي آمنة كدا وهاديه

تقول يا حليلا وهي تغلي من الداخل عقول وخبرات

وخرجت الاف النوابغ في السودان ) …..!!

( بلد شايلة ) ….!!

أها يازول ولازلنا تحت كرم وحفاوة أهل الدار …..

لحدي ما جا راجل كبير كدا ( عبد اللطيف ) قال لي دا جدنا ( الحسن ) عميد الحلة

فعلا رغم تقدمة في السن تحس بيهو متماسك كدا …سلم علينا بقبضة يد قويه 🤝

( عمك دا بكون شق الترع دي كلها بي ضراعو يديهو العافية)

المهم معانا صاحبنا كدا إسمو ( منذر ) بحب الموضة والحركات لابس ليهو بنطلون جينز وتي شيرت

والشعر مدنو ( حرتة ) بالجنبات 😴

الحاج دا عاين ليهو كدا قال ليهو وشعرك دا مالو

مافيهو ( تقنت ) …!!؟

منذر قايلو ( جل )

المهم سكت …!!

عبد اللطيف ميت من الضحك قال ليهو ( التقنت ) دا

الفاصل بين حوض وحوض في الحواشة ….

( منذر ) يضحك ساي قال ليهو حارجع أكلم حلاقي يسميها

( تقنت ) عجبني الاسم ….!!

أها جا فنان كدا نهاري من حلة جنبهم كدا

غناي خلاص وصوتو رهيب لكن لسا ما وصل للمستمعين وسط الجوطة دي

يازول غنا حماسة جد الناس دي عرضت وهزت وبشرت ….👋

وكت يقول ليك …

إدريس أبوي ماصع الضمر بالرق ….. إدريس مدفع الترك الذخيرته تبق

شمــر يا ولــــد لنحـــاسك دق ……. قدر الله بيقع حتى إن بقيت في حق

يازول يمين نحن قلنا انقلبت ….!!

العجاجة فوق ….

هيييييع ✊✊دخلوها وصقيرا حام 👋👋

والله يا اخوانا لو شفتو البروف بتاع ( ابن سينا ) عاضي العمه

ويعرض ما تشوفو بالكمامة في غرفة العمليات

😷( وصبعطاشر ) مقص …!!

يمين هنا لاعبا في المقص

وأجواء من الفرح الإحتفاء بالعريس تعم المكان

حتى الشفع دافرين …!!

وقال كدا قلب سيرة …😍

( أنا اخو البنات ) ✊

( يمين شفنا شرار ) …..

الحسن يا الحسن غنيتّا ليك بي قياس

صنديد لي الولايا ولي الدموع قشاش

يا مطر السواري الماك هبوب ورشاش

خمو ليك العريس دا من الواطا وفي لحظات كان فوق الكتوف وكاد لحظتها أن يطير ….!!

والنسوان بكامل حشمتهن والبهاء اصطففن في خشم الباب يتابعن الفرح وبساعدوها بالزغاريد …!!

( لقد شاهدنا الفرح بأم العين ) ….🎉🎉

ودخلنا كلنا مع عبد اللطيف ورقصنا ….وعرضنا …

( منذر ) ينطط سااااي قايلا زنق …..

( إذا انزلقت الخرطوم في ( الزنق ) فأطراف السودان

تحاول شد الرقعة حتى لا ننزلق كلنا ….!!)

وتم وداعنا بكل ما استقبلنا به من حفاوة وكرم

وجمال …بين الجراح والحسن وجوجو

وحفاوة وصدق أهلنا الطيبين …!

وياهو دا السودان ….!!

ياربي ( جوجو ) بكون تم بي الشغل …؟؟😂

الطيب عبد الماجد