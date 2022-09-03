منوعات
بالفيديو.. طلاب هنود يربطون مدير المدرسة ومعلمين في شجرة لأنهم تسببوا في عدم نجاحهم في اختبار مادة الرياضيات
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لعدد من الطلاب بإحدى مدارس ولاية جهارخاند الهندية ، قاموا بتقييد مدير المدرسة ومعلم رياضيات وإداري بشجرة مانجو وضربهم داخل المدرسة .
وأظهر الفيديو ، المدير والمعلم والإداري وهم مٌقيدون بشجرة مانجو داخل حرم المدرسة ، فيما تجمع الطلاب حولهم ، وعدد منهم يٌمسك بعصا ، للانتقام منهم عقب رسوبهم في إختبار مادة الرياضيات وحصولهم على درجة “dd”.
وأبان الفيديو ، الطلاب وهم يصرخون في المدير المقيد ومن معه ، ويلوحون بالعصا ، لمنع أحد من الاقتراب ومحاولة فكهم .
झारखंड : दुमका ज़िले की सरकारी स्कूल में परीक्षा में खराब नंबर देने पर छात्रों ने टीचर का किया बुरा हाल, पेड़ से बांधकर पीटा। विडीयो बनाकर किया वायरल। pic.twitter.com/u7ZZbriU83
— Grading News (@Grading_News) August 31, 2022
صحيفة المرصد