بالفيديو.. طلاب هنود يربطون مدير المدرسة ومعلمين في شجرة لأنهم تسببوا في عدم نجاحهم في اختبار مادة الرياضيات





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو ، لعدد من الطلاب بإحدى مدارس ولاية جهارخاند الهندية ، قاموا بتقييد مدير المدرسة ومعلم رياضيات وإداري بشجرة مانجو وضربهم داخل المدرسة .

وأظهر الفيديو ، المدير والمعلم والإداري وهم مٌقيدون بشجرة مانجو داخل حرم المدرسة ، فيما تجمع الطلاب حولهم ، وعدد منهم يٌمسك بعصا ، للانتقام منهم عقب رسوبهم في إختبار مادة الرياضيات وحصولهم على درجة “dd”.

وأبان الفيديو ، الطلاب وهم يصرخون في المدير المقيد ومن معه ، ويلوحون بالعصا ، لمنع أحد من الاقتراب ومحاولة فكهم .

صحيفة المرصد