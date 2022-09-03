بالفيديو.. قصة شاب تقدم لوظيفة فراش بشركة شهيرة وتم طرده بسبب البريد الإلكتروني.. وبعد سنوات كانت المفاجأة !





قص الراوي صالح الحصيني، قصة شاب تقدم لوظيفة فراش في شركة مشهورة وتم طرده بسبب عدم وجود بريد إلكتروني لديه وبعد عدة سنوات كانت المفاجأة.

واستهل الراوي القصة قائلا، شاب أجنبي تقدم لوظيفة فراش في شركة مايكروسوفت وبعد فترة استدعته الشركة وأخبره موظف أن الوظيفة جاهزة ويريدون أن يرسلوا له المباشرة على البريد الإلكتروني الخاص به، فأخبرهم أنه ليس لديه بريد إلكتروني أو جهاز كمبيوتر، وتم رفض توظيفه لهذا السبب.

وأشار إلى أن الشاب كان لديه عزيمة وقرر أن يعمل في التجارة وفق 3 قواعد وهي “نظافة البضاعة والمكسب القليل والسماحة.”

وأردف: “الشاب كان معه 10 دولارات، وذهب إلى السوق واشترى صندوق طماطم، وقام ببيعه، وتطورت تجارته بشكل تدريجي حتى افتتح محل وامتلك أسطول من سيارات التريلا.

وأضاف، ذهب إلى شركة للتأمين على السيارات التريلا وطلبوا البريد الإلكتروني الخاص به فأخبرهم أنه ليس لديه بريد إلكتروني.

وأكمل، رد عليه الموظف قائلاً “معك هذه الأموال والسيارات وليس لديك بريد إلكتروني، فكيف لو كان لديك بريد إلكتروني” فرد قائلاً، كنت أصبحت فراش.

صحيفة المرصد