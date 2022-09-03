بالفيديو.. كاظم الساهر يكشف سبب عيشه في عزلة تامة على مدار 20 عاما





كشف الفنان العراقي كاظم الساهر، عن سبب عيشه في عزلة تامة، وذلك بعد 10 سنوات من غيابه عن الغناء في مصر.

وقال الساهر، خلال لقائه مع الإعلامية المصرية منى الشاذلي، إنه عاش في عزلة تامة على مدار 20 عاما، حيث لا يخرج ولا يلتقي بأصدقاءه، بسبب انشغاله الشديد بعمله، موضحا أنه شخص بيتوتي للغاية.

وأشار إلى كونه حضر إلى مصر نحو 3 مرات طيلة السنوات العشر الماضية، أما مسألة غيابه عن الغناء فقد أكد أنها تعود للشركة المنظمة لحفلاته، حيث يترك كافة الأمور بيديهم، ويطلب منهم أن يتركوه هو للعمل، وهم فقط يبلغوه بجدول الحفلات وأماكنها.

ولفت إلى أنه حينما كان يسجل أغنية للإذاعة، وقتها سخر منه أحد الأشخاص بسبب اسمه “كاظم جبار”، وأخبره أن هذا الاسم يصلح لبائع عصير، مشيرا إلى أنه قرر وقتها أن يختار اسما فني، ووقع اختياره على لقب “الساهر”، الذي أكد على أنه لا يحمل منه شيئا، فهو لا يسهر في حياته أبدا، ونادرا ما يقوم بالأمر.

وأردف أنه في حياته يحرص دائما على الاستيقاظ مبكرا للغاية، وإذا تجاوزت الساعة السابعة صباحا يرى أنه تأخر في النوم، مشيرا إلى أنه يحرص يوميا على أداء الرياضة إلا إن كان هناك إصابة تمنعه من ذلك.

وبخصوص أزمة كورونا، ذكر أن هذه الفترة والكمامة كانت هبة من الله بالنسبة إليه، خاصة وأنه تمكن من ارتداء القناع ووضع النظارة والقبعة، والنزول إلى كافة الأسواق الشعبية التي حرم منها لسنوات طويلة، وكان يفرح للغاية بتواجده وسط الجميع.

صحيفة المرصد