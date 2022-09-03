شاهد بالفيديو.. فنانة سودانية تدشن أغنيتها الجديدة بفاصل من الرقص الساخن بملابس مثيرة للجدل وتفجرها داوية (أتمنى التمثيل مع محمد رمضان ولن اغني مع هدى عربي)





استنطق نجم السوشيال ميديا الشهير حسن تسريحة خلال برنامجه الذي يبثه على مواقع التواصل الاجتماعي الفنانة الصاعدة شهد أزهري.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد دشنت الفنانة شهد خلال البرنامج أغنيتها الجديدة (فرع السي) وقدمت فاصل من الرقص بملابس وصفها المتابعون بالمثيرة للجدل.

وفي سؤال عن الممثل الذي تتمنى العمل معه أجابت المطربة دون تردد الممثل المصري محمد رمضان, كما أكدت أنها لن تغني دويتو مع أي فنانة.

وذلك رداً على سؤال محاورها الذي طرح لها سؤالا (إذا اتيحت لك الفرصة لعمل دويتو مع واحدة من الفنانتين هدى عربي أو إيمان الشريف؟) شهد ردت مع كامل الاحترام لهم ولكن لن أغني دويتو مع أي فنانة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين